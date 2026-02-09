Si vamos a estar mande y mande recursos a Cuba, que se convierta en el estado 33: Francisco Sánchez

Que Cuba sea el estado 33 de México. Así lo declaró el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, al advertir que México ya paga la gasolina, petróleo, libros de texto y hasta los alimentos de la dictadura cubana.

“La presidenta Claudia Shienbaum, el régimen de Morena prefiere mandar más dinero al régimen de La Habana que a los chihuahuenses, dinero de nuestros impuestos”, señaló.

Francisco Sánchez remarcó que el régimen de Morena ha regalado a la dictadura cubana miles de millones de pesos, extraídos directamente de los impuestos de los trabajadores mexicanos, cantidad que supera lo destinado, por ejemplo, al estado de Chihuahua.

“Si vamos a estar mande y mande recursos a la isla caribeña, es tiempo de que se convierta en el estado 33 de nuestro país”, sentenció.