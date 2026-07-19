Sheinbaum se reunirá con Trump y Carney en la final del Mundial

El vuelo comercial en el que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, viajaría ayer de Cancún a Nueva York fue cancelado debido a las condiciones meteorológicas en la ciudad estadounidense, donde este domingo se disputará la final del Mundial de Futbol 2026.

La mandataria tenía previsto abordar el vuelo 2973 de Delta Air Lines, programado inicialmente para despegar a las 15:40 horas; pero su salida fue aplazada hasta las 17:25 h y posteriormente quedó cancelada.

El vuelo de Delta en el que la presidenta Sheinbaum se trasladaría a NY desde Cancún fue cancelado. Sin embargo ella, a través de un mensaje, confirmó que asistirá a la final del Mundial. Más en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/3vLtUMh3DT — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 18, 2026

Sheinbaum se encontraba en Quintana Roo como parte de una gira de trabajo. Hasta lo que se ha reportado en otros medios, no se había informado si tomaría otro vuelo comercial o recurriría a una aeronave militar para completar el traslado.

Cabe destacar que la cancelación no modifica su intención de acudir al encuentro entre las selecciones de Argentina y España. La presidenta había confirmado su asistencia previamente y la Secretaría de Gobernación notificó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre su salida del país por dos días.

Sheinbaum mantiene firme su asistencia a la final

La mandataria explicó que decidió viajar después de recibir una invitación directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Para el partido también se prevé la presencia del primer ministro canadiense, Mark Carney, junto con los mandatarios de los otros dos países anfitriones del cuestionado torneo entre polémicas arbitrales e injerencia política de quien ocupa la Casa Blanca.

Les comparto el siguiente mensaje. pic.twitter.com/rMJxEGDJYL — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 18, 2026

“Consideré que es importante, y también es diplomático, que estemos los tres países que fuimos sedes de esta copa del mundo. Y además es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos; así que vamos a representar a México el día de mañana”, comentó la presidenta Sheinbaum mediante un mensaje en redes sociales.

La final se disputará este domingo 19 de julio a las 13:00 horas tiempo del centro de México, en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, también conocido como MetLife Stadium. El itinerario originalmente contemplaba que Sheinbaum iba a regresar a México el lunes.

Además de las condiciones meteorológicas, medios estadounidenses reportaron mala calidad del aire en Nueva York y zonas cercanas por incendios forestales registrados durante los últimos días. Pese a la contingencia aérea, hasta el momento la asistencia de Sheinbaum a la final se mantiene prevista.

ACTUALIZACIÓN:

Debido a las condiciones del clima y cancelación de vuelos, la presidenta @Claudiashein viaja esta noche a Nueva York en aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional para asistir a la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, a invitación del presidente Donald Trump; también… — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 18, 2026

Ante las condiciones meteorológicas y la cancelación de vuelos, el Gobierno de México informó que Sheinbaum viajaría la noche del sábado a Nueva York en una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). La mandataria asistirá, junto con los otros dos mandatarios de Norteamérica, en representación de los tres países anfitriones del Mundial, y volverá a México la noche del domingo 19 de julio.

Con información de López-Dóriga Digital