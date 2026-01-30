Sheinbaum: la educación pública hace realidad el derecho de los jóvenes a estudiar

Tijuana, BC. Durante la inauguración de la primera etapa del plantel Tijuana de la Universidad Nacional Rosario Castellanos la presidenta Claudia Sheinbaum reivindicó a la educación pública como la fórmula para hacer realidad el derecho de los jóvenes a estudiar. Por ello, les recomendó a los estudiantes de este plantel no olvidar nunca que la educación la paga el pueblo.

Al continuar con su gira por esta entidad, la mandataria recordó que desde que era activista en los movimientos universitarios para oponerse a la pretensión de incrementar las cuotas en la Universidad Nacional Autónoma de México siempre defendió a la educación como un derecho no como un privilegio.

Aseguró que desde entonces cuestionó que en el periodo neoliberal se haya convertido a la educación en una mercancía al tiempo que se reducían los presupuestos para la escuela pública, en particular para las universidades.