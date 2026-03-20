Sheinbaum impulsa turismo comunitario como prioridad nacional en Quintana Roo

Carrillo Puerto, QR. En el pueblo de Tihosuco, La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto para la creación de los destinos turísticos comunitarios, lo que consideró un acto de justicia para los pueblos originarios; “es el turismo de a deveras, del México profundo” al que es necesario darle recursos y promoción, sostuvo.

Por primera vez, esta rama turística se considera de interés público y como una prioridad del Estado por su contribución a la preservación del patrimonio biocultural y el desarrollo del turismo nacional.

El actual gobierno impulsará tres destinos comunitarios: Maya Ka´an, en este estado, El Camino del Mayab, en Yucatán, y los pueblos mancomunados de Oaxaca.

Al pie de la emblemática parroquia del Santo Niño Jesús, de esta villa, la presidenta resaltó que esta actividad es para “conocer realmente nuestro país”, por lo que instruyó que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) le destine recursos “para pueda desarrollarse y darle promoción para que llegue la gente”.

Es el turismo “de las comunidades, para que si viene un mexicano o mexicana de otro lugar de la República, sepa de los indígenas mayas como tejen, como bordan, como se vive su territorio y todo lo que significa vivir y ser del sureste mexicano. El origen, desde las grandes pirámides hasta los mayas de hoy”.

Aquí -sostuvo- no tenemos que contarles sobre desarrollar esta actividad, “porque ya lo saben, pero en otros lugares hay que organizar a las comunidades para el turismo. Desarrollar esta actividad fundamental es la posibilidad, reconociendo lo que somos como mexicanas y como mexicanos, reconociendo a los pueblos indígenas, de poder desarrollar su economía a partir de la grandeza de México”.

Sebastián Ramírez, director general de Fonatur, resaltó apoyo para las comunidades que “ayudan a la conservación de los bosques, las selvas, las lagunas, lo ríos, la cultura”.

Precisó que el decreto que firmó la presidenta abarca regiones como el Maya Ka´an, el “instrumento más sofisticado de gobernanza”, designado el primer destino comunitario, “donde la mayor parte de los bienes y servicios turísticos son provistos por empresas o cooperativas de base comunitaria” y sus integrantes se quedan con “la mayor parte de la derrama económica”.

Para que sean sostenibles, dijo, invertirán en infraestructura y planearon servicios.

“Es una nueva forma de trabajar y es poner en el centro a las comunidades, es poner arriba a los de abajo y es hacer que el turismo, que es una industria gigante, ahora se redistribuya y llegue a las comunidades”.

Previamente, la presidenta mostró en redes sociales el puente Nichupté en Cancún, de 11 kilómetros, que va sobre la laguna y permitirá ahorrar una hora y 20 minutos de tiempo en traslado a la zona hotelera.

“En vez de hacer hora y media, serán alrededor de 10 minutos. Tiene una hermosísima vista; es el puente más largo sobre una laguna que haya en toda la República Mexicana”.