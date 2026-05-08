Sentenciado a 10 años de prisión por el delito de extorsión

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria dictada en contra de Leoncio H. M., por su responsabilidad penal en el delito de extorsión agravada, cometido en perjuicio de una persona, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los días 20, 21 y 22 de mayo del año 2025, el ahora sentenciado, intimidó y amenazó a la víctima mediante mensajes enviados a su teléfono celular, en donde le exigió la cantidad de 30 mil pesos, a cambio de no privarlo de la vida.

Hechos por los que fue detenido en los términos de la flagrancia por elementos de la Policía Ministerial, en la calle Puerto de Palos y Rutilio Antonio López de la colonia Loma Blanca, en el lugar en el que había citado a su víctima para la entrega del dinero motivo de la extorsión.

En un procedimiento especial abreviado, el Juez de Control valoró las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público, para dictar la sentencia que Leoncio H. M., purgará en el Cereso de la localidad.