Sentencia contra ex policía es mensaje de cero tolerancia: Julio Salas

El director de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas, aseguró que la sentencia de 17 años de prisión dictada contra, Jesús Román C. R ex policía municipal por el delito de violación representa un mensaje claro de que no habrá tolerancia para los elementos que deshonren el uniforme.

El comisario señaló que la instrucción del alcalde Marco Bonilla es mantener una política de “cero tolerancia” hacia cualquier integrante de la corporación que incurra en conductas delictivas o que traicione la confianza de la ciudadanía.

Salas destacó que el área de Investigación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal dio seguimiento al caso, lo que permitió colaborar en el proceso que culminó con la condena del ex agente.

“Es un mensaje súper claro por parte del comisario: aquí no hay cabida y no hay espacio para nadie que se porte mal”, expresó.

Añadió que la corporación continuará actuando con firmeza contra los elementos que incumplan la ley y advirtió que habrá “mano dura” para quienes desacrediten a la institución con su comportamiento.

Al mismo tiempo, el director de la DSPM defendió el trabajo de la mayoría de los policías municipales, al señalar que son servidores públicos honestos que diariamente arriesgan su vida para proteger a la población.

Asimismo, afirmó que cuando existan señalamientos falsos o actos de difamación contra elementos que desempeñan correctamente su labor, la corporación también respaldará y defenderá a esos policías.