Semarnat reconoce avances en manejo de incendios forestales y plantea estrategia a largo plazo

En la Reunión del Grupo Interinstitucional para el Manejo del Fuego, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, destacó que el año pasado se tuvo un manejo “mucho más eficaz de los incendios forestales”, al registrarse menos que en 2024, pero reconoció que “aún así sigue siendo un problema bastante grave”.

De acuerdo con el informe de cierre de temporada, con datos del primero de enero al 31 diciembre de 2025, se registraron 6 mil 961 conflagraciones forestales en el país, que afectaron un millón 212 mil 185.63 hectáreas, mil 41 menos que en 2024.

En breves comentarios, indicó que en la reunión, en el que participaron 32 de las 36 dependencias federales, también analizaron las perspectivas del 2026 en materia meteorológica y geológica “para tratar de prevenir cualquier problema que pueda surgir en este año”.

Bárcena resaltó igualmente que está “en proceso de integración el programa de manejo del fuego 2026-2050, con un horizonte de 25 años que busca transitar a un modelo de gestión más preventivo, integral, de largo plazo, con herramientas como el Sistema de Predicción de Peligros de Incendios Forestales que hoy ya opera a nivel nacional”.

Este esfuerzo, enfatizó, refleja la capacidad técnica y humana del país. “En los últimos dos años 525 combatientes y personal técnico especializado de la Conafor (Comisión Nacional Forestal) también han participado en asistencia internacional”.

Recordó que hay 145 combatientes desplegados por las conflagraciones en Chile, pero al igual que “hubo un apoyo muy importante a Canadá y creo que eso nos habla del prestigio que por suerte tenemos a nivel internacional”.

A su vez, Sergio Graf, director general de Conafor, mencionó que en la reunión se tomaron acuerdos importantes: “datos de difusión específica en diferentes dependencias, en sus sectores donde participan, pero también acciones operativas con las Secretarías de la Defensa y la Marina; la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Agricultura y, sobre todo, la participación y coordinación de la Coordinación Nacional de Protección Civil”.