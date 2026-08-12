Secretario de Defensa de EU da bienvenida a Colombia a alianza contra el narcotráfico

Ciudad de Panamá. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dio la bienvenida este miércoles a la incorporación de Colombia a una coalición antinarcóticos de países latinoamericanos liderada por fuerzas armadas, tras la toma de posesión del presidente conservador Abelardo de la Espriella la semana pasada.

En su discurso ante los aliados en Ciudad de Panamá, Hegseth también arremetió contra la Corte Penal Internacional y alentó a los países miembros de la coalición a retirarse de ese tribunal.