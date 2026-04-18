Sebastián Yatra comenzó su gira “Entre tanta gente tour” con éxito
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Tras una serie de presentaciones con entradas agotadas en diversas ciudades de España, el cantante y compositor multipremiado Yatra ha iniciado oficialmente la etapa latinoamericana de su esperado “Entre Tanta Gente Tour”. La gira comenzó con una ola de energía el 11 de abril en Montevideo, Uruguay, donde miles de fans se reunieron para ser parte de la producción de Yatra, que equilibra a la perfección sus baladas románticas con sus éxitos de alta energía. El impulso creció aún más con su llegada a Argentina el 15 de abril, para una noche definida por la excelencia musical y una profunda conexión emocional. A lo largo de la noche, Yatra presentó un set dinámico y cargado de emoción que reflejó todo el espectro de su propuesta artística. Abrió el concierto con “Lienzo”, marcando de inmediato el tono de una experiencia inmersiva, antes de continuar con éxitos favoritos del público como“Tacones Rojos” y “Traicionera”, que hicieron cantar al público de principio a fin. Uno de los momentos más especiales llegó cuando se adentró entre la gente para interpretar “Cristina” y “La Pelirroja”, generando una conexión directa y profundamente emocional con los fans, en un espacio donde la cercanía y la vulnerabilidad tomaron protagonismo.
La energía se mantuvo en alto mientras Yatra transitaba con fluidez hacia momentos más íntimos, interpretando versiones al piano de “Cómo Mirarte”, en la cual Yatra invitó a un fanático a interpretarla con él, y “DevuélvemeelCorazón”, donde su voz y su narrativa se volvieron el centro de la escena. En este punto de la noche, el colombiano abrió su corazón para reflexionar sobre los contrastes de los últimos años, describiendo la vida como una película que él ha decidido celebrar. El sentimiento de asombro ante el milagro de estar vivos se convierte en el hilo conductor de la noche, transformando el show en una celebración del sentir compartido. El show continuó incorporando segmentos que sorprendieron por su propuesta musical, incluyendo un bloque en clave de cumbia con temas como “Canción para Regresar”, “Por Perro”, “Ya No Tiene Novio” y “Por Fin Te Encontré”, aportando una nueva energía al repertorio y conectando con el público desde un lugar más festivo y cercano. En un registro completamente distinto, Yatra también invitó a Augusto Alonso Gioia, conocido como “Alonso”, una de las figuras más queridas de TikTok y amigo cercano del artista, con quien ya había compartido escenario anteriormente —incluyendo una aparición en Madrid durante la etapa en España. Alonso se sumó al show para interpretar junto a él “Lo Que Me Pasa Con Vos”, una canción en la que han venido trabajando juntos. El momento reflejó el compañerismo y la complicidad que ambos han construido a lo largo del tiempo y generó una reacción muy especial por parte del público, en un gesto que resalta el poder de la música como un lenguaje universal.
La parada en Buenos Aires destacó no solo por la calidad del concierto, sino también por varios momentos profundamente significativos que marcaron la noche. Entre ellos, uno de los puntos más altos llegó con la participación especial de Silvestre Dangond, quien se sumó al escenario para interpretar junto a Yatra “Una Vaina Bien”, desatando una de las reacciones más enérgicas del público y reafirmando la conexión entre ambos artistas sobre el escenario.
Además de recorrer los escenarios más importantes del continente, el artista colombiano continúa sumando hitos a su carrera internacional. Recientemente se confirmó que Yatra debutará en el prestigioso programa de televisión Austin City Limits el 22 de junio, consolidando su presencia ante audiencias de habla inglesa y reafirmando su estatus como uno de los embajadores más importantes de la música latina. El “Entre Tanta Gente Tour” continuará su recorrido por Latinoamérica con paradas programadas en Chile, Colombia y México.