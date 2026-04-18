Sebastián Yatra comenzó su gira “Entre tanta gente tour” con éxito

La energía se mantuvo en alto mientras Yatra transitaba con fluidez hacia momentos más íntimos, interpretando versiones al piano de “Cómo Mirarte”, en la cual Yatra invitó a un fanático a interpretarla con él, y “Devuélveme el Corazón”, donde su voz y su narrativa se volvieron el centro de la escena. En este punto de la noche, el colombiano abrió su corazón para reflexionar sobre los contrastes de los últimos años, describiendo la vida como una película que él ha decidido celebrar. El sentimiento de asombro ante el milagro de estar vivos se convierte en el hilo conductor de la noche, transformando el show en una celebración del sentir compartido. El show continuó incorporando segmentos que sorprendieron por su propuesta musical, incluyendo un bloque en clave de cumbia con temas como “Canción para Regresar”, “Por Perro”, “Ya No Tiene Novio” y “Por Fin Te Encontré”, aportando una nueva energía al repertorio y conectando con el público desde un lugar más festivo y cercano. En un registro completamente distinto, Yatra también invitó a Augusto Alonso Gioia, conocido como “ Alonso ”, una de las figuras más queridas de TikTok y amigo cercano del artista, con quien ya había compartido escenario anteriormente —incluyendo una aparición en Madrid durante la etapa en España. Alonso se sumó al show para interpretar junto a él “Lo Que Me Pasa Con Vos”, una canción en la que han venido trabajando juntos. El momento reflejó el compañerismo y la complicidad que ambos han construido a lo largo del tiempo y generó una reacción muy especial por parte del público, en un gesto que resalta el poder de la música como un lenguaje universal.