Sader liberó 14 millones 970 mil moscas estériles en 7 municipios de Chihuahua contra el gusano barrenador

Ciudad de México. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) liberó -del 27 de julio al 11 de agosto- 14 millones 970 mil moscas estériles en siete municipios de Chihuahua para combatir al gusano barrenador del ganado.

Actualmente, en el país hay mil 965 casos activos de esta enfermedad en 29 entidades federativas. La especie más afectada sigue siendo los bovinos con 864 casos, seguido de los perros con 711.

Desde el primer registro de contagio a finales de noviembre de 2024, se han acumulado 37 mil 564 animales enfermos, de los cuales 22 mil 182 fueron bovinos y 8 mil 641 perros, entre otros.

Las entidades que presentan arriba de cien casos activos son Puebla (159), Zacatecas (149), Veracruz (143), Oaxaca (135), Chiapas (136), San Luis Potosí (134), Yucatán (116), Querétaro (109) y Chihuahua (104).

Además de Chihuahua, está presente en otras entidades fronterizas con Estados Unidos: en Nuevo León, 49, en Tamaulipas, 46, en Coahuila, 38.

Otras acciones que ha puesto en marcha la Sader en Chihuahua son el reforzamiento de la capacitación de productores, la atención de casos en campo y la movilización segura de animales para combatir la plaga de GBG.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó el pasado 13 de julio el primer caso de GBG en Hidalgo del Parral, Chihuahua, por ello, en el estado se pusieron en marcha acciones de campo, vigilancia epidemiológica, control y seguimiento y dispersión de moscas estériles.

El equipo técnico de liberación de moscas estériles, auxiliado por personal del gobierno estatal y del sector productivo, ha instalado 54 cámaras de dispersión terrestre en sitios estratégicos de los municipios de Coronado, Rosales, Valle de Allende, Cuauhtémoc, Aldama, Chínipas y Bachíniva.

De manera paralela, la Secretaría de Desarrollo Rural de Chihuahua y las uniones ganaderas locales desplegaron un equipo de entre 10 a 15 personas en cada municipio afectado, con el fin de apoyar a la autoridad sanitaria federal para atender casos y visitar predios aledaños a los casos positivos, a fin de detectar oportunamente la presencia de la plaga.

Hasta el momento, el personal técnico del Senasica ha visitado un total de 93 puntos de contacto, como clínicas veterinarias y asociaciones ganaderas para promover la notificación oportuna de gusaneras en animales.

Además, con el objetivo de reforzar la atención de casos sospechosos de GBG en campo, actualmente se encuentran desplegados 10 médicos veterinarios en el estado de Chihuahua.