SADER apoyará a productores de maíz amarillo

Esta tarde el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) Julio Berdegué en compañía del Secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada se de un apoyo especial a productores de maíz amarillo y se acordó un esquema de apoyo económico para fortalecer al sector agrícola de la entidad.

Bergué detalló que la presidencia otorgará un apoyo de 600 pesos por tonelada de maíz almacenada en bodega, mientras que la gobernadora Campos sumará un incentivo adicional de aproximadamente 150 pesos por tonelada.

Se busca dar un respiro financiero a los productores y garantizar la salida de su producto al mercado, adelantó que el próximo lunes iniciará formalmente el programa de apoyo, con la recepción de la documentación necesaria para realizar los pagos, los cuales se efectuarán en un plazo de uno a dos días.

Explicó, que ya se han recibido cartas de 29 empresas y la meta es liberar las 650 mil toneladas que actualmente permanecen en bodega.

Asimismo, señaló que en la región del Bajío ya se han entregado cerca de 25 mil apoyos y extendió la invitación a todos los productores de maíz amarillo de Chihuahua para que participen en este esquema.

Para finalizar destacó que la simplificación de trámites permitirá que los recursos lleguen directamente a los beneficiarios, fortaleciendo así la economía agrícola del estado.