Rusia habría dado información a Irán para atacar objetivos militares de EU en Medio Oriente, según AP

Washington. Rusia habría proporcionado a Irán información que podría ayudar a Teherán a atacar buques de guerra, aviones y otros activos estadunidenses en la región, según dos funcionarios familiarizados con la inteligencia estadunidense en el asunto.

Las personas, que no estaban autorizadas a comentar públicamente sobre el delicado asunto y hablaron bajo condición de anonimato, advirtieron que la inteligencia estadunidense no ha descubierto que Rusia esté dando instrucciones a Irán sobre qué hacer con la información.

Aun así, es el primer indicio de que Moscú ha buscado involucrarse en la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán hace una semana.

Rusia ha estrechado su relación con Irán en busca de misiles y drones que necesita con urgencia para utilizar en su guerra de cuatro años contra Ucrania. Teherán, por su parte, ha estado aislado durante años debido a su programa nuclear y su apoyo a grupos aliados, como Hezbollah, Hamas y los hutíes, que han causado estragos en Medio Oriente.