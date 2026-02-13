Ruohonen se convierte en el atleta de mayor edad en competir por EU en JO de Invierno

Cortina d’Ampezzo. Había poco en juego, y era el momento oportuno para que un abogado de 54 años y seis veces ganador del premio “Abogado del Año de Minesota” hiciera historia olímpica.

Era el final del partido de curling masculino de Estados Unidos contra Suiza el jueves y perdían 8-2.

El equipo pidió una sustitución. Rich Ruohonen, de Brooklyn Park, Minesota, pisó el hielo. Lanzó el esquinero y observó su piedra, mordiéndose el labio, hasta que llegó sin problemas al flanco izquierdo del campo.

“¡Sí, cariño! ¡Buen tiro, Rich!”, gritó el saltador Danny Casper, quien nació en 2001, lo que lo hace 30 años más joven que Ruohonen, desde el otro lado de la pista.

Los aficionados estadunidenses le dieron una ovación de pie. El abogado parecía nostálgico. Acababa de convertirse en la persona de mayor edad en competir por Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno.

“Habría preferido hacerlo cuando íbamos ganando 8-2 en lugar de perdiendo 8-2”, dijo, “pero agradezco mucho que me hayan dado una oportunidad”.

Desde que invitaron a Ruohonen a unirse a su equipo Gen-Z como suplente de Casper, quien tiene el síndrome de Guillain-Barré, se ha convertido en una especie de tío honorario: los lleva de paseo, los despierta para los entrenamientos matutinos y les compra bocadillos.

Todo mientras mantenía ese tan comentado trabajo a tiempo completo.

“Tenemos a Rich. Es abogado. No sé si lo sabían”, dijo Casper en una conferencia de prensa reciente, después de que el hecho ya se hubiera mencionado cuatro veces. Los jugadores de curling de los equipos femenino y masculino de EU se rieron.

“Si necesitan un abogado, creo que pueden llamar a Rich”, dijo Casper unos minutos después, de nuevo entre risas estruendosas.

Bromas aparte, es un compromiso serio.

“Me levanto tres días a la semana a las 5 de la mañana, salgo de casa a las 5:15 y conduzco 48 kilómetros para entrenar”, declaró Ruohonen a Ap.

Luego se dirige a su bufete y trabaja todo el día antes de regresar a las 6 pm para volver a ejercer. Pasa de jueves a domingo en torneos de curling, con camisa y corbata para poder atender las audiencias por Zoom desde la carretera. Tiene dos hijos con su esposa Sherri: Nicholas, de 21 años, y Hannah, de 24. Les ha enseñado a jugar al curling, como le enseñó su padre, pero dice que Nick prefiere el hockey.

Aunque sus compañeros se burlan y lo convierten en el centro de atención de alguno que otro TikTok, es evidente que hay mucho cariño por ambas partes.

Gracias a sus compañeros más jóvenes, Ruohonen finalmente ha conseguido su momento olímpico tras quedarse a las puertas en varias ocasiones. Y gracias a Ruohonen, el equipo tiene un mentor y una conexión con la generación anterior del deporte, a algunos de los cuales vencieron para conseguir la clasificación olímpica.

“Vengo de la época en que los chicos fumaban cigarrillos en el hielo y solo hacíamos travesuras y creíamos que podíamos ser mejores”, dijo Ruohonen mientras elogiaba la ética de trabajo de sus compañeros.

“Miren a estos chicos”, añadió. “Todos están en forma. Y todos dan lo mejor de sí”.