¿Romance a la vista? Tom Brady comienza el año nuevo con la influencer Alix Earle

Alix Earle y Tom Brady fueron vistos juntos la noche del 31 de diciembre en St. Barths, donde coincidieron en una celebración de Año Nuevo y se mostraron relajados y muy cercanos.

La llegada del 2026 estuvo marcada por una inesperada coincidencia en el mundo del espectáculo y el deporte. Tom Brady y la influencer Alix Earle fueron vistos celebrando juntos la Nochevieja en St. Barths, donde, estuvieron el mismo evento el pasado 31 de diciembre.

El ex mariscal de campo de 48 años y la creadora de contenido de 25 se mostraron cercanos y relajados, desatando de inmediato especulaciones sobre un posible nuevo romance.

Tom Brady levanta sospechas de romance con la influencer Alix Earle

En un video obtenido por el portal de noticias TMZ, Tom Brady y Alix Earle fueron vistos en un club nocturno en St. Barts mientras celebraban el año nuevo el miércoles 31 de diciembre. Earle se puso un vestido mientras que Brady lució una chamarra azul y pantalones a juego.

Tom Brady (Getty Images)

En las imágenes se observa a la pareja platicando y bailando juntos durante la celebración. En una de las escenas, la influencer le sonríe al ex mariscal de campo y se inclina para decirle algo al oído mientras le acariciaba la espalda. Ambos aparecen relajados, en actitud de cómplices y riendo en varios momentos.



En diciembre, la revista People confirmó que Alix Earle y Braxton Berrios, jugador de los Houston Texans, pusieron fin a su relación tras más de dos años juntos. Días después, la influencer habló abiertamente sobre la ruptura en un emotivo video de TikTok.

Alix Earle (Getty Images)

“Ha sido muy difícil de procesar y creo que me daba miedo decirlo en voz alta porque lo hace más real”, confesó. “Braxton y yo ya no estamos juntos. Prácticamente mantuvimos una relación a distancia desde junio y no nos veíamos con frecuencia”, aseguró

Mientras tanto, Tom Brady fue relacionado sentimentalmente con Irina Shayk en 2023, poco después de su divorcio de Gisele Bündchen. La supermodelo brasileña rehízo su vida y se casó con el instructor de jiu-jitsu Joaquim Valente en diciembre; meses después, en febrero, dio la bienvenida a su tercer hijo, el primero junto a él.

¿Quién es la influencer Alix Earle?

Alix Earle es originaria del condado de Monmouth, en Nueva Jersey, y alcanzó la fama en 2022 mientras estudiaba en la Universidad de Miami, gracias a sus videos de “Get Ready With Me” en TikTok. Su popularidad creció rápidamente y, en 2023, fue incluida en la lista Forbes 30 Under 30. Es la mayor de cinco hermanos y su madrastra es Ashley Dupré.

Alix Earle (Getty Images)

Tras graduarse, Earle lanzó el podcast Hot Mess With Alix Earle bajo el sello The Unwell Network, creado por Alex Cooper. Sin embargo, en febrero se confirmó que el proyecto fue retirado de la red. Variety informó que SiriusXM dejó de comercializar anuncios y que The Unwell Network renunció a los derechos del podcast. Un mes después, Alix anunció que pondría el programa en pausa para enfocarse en la producción de vlogs semanales en YouTube.

La mayoría de sus contenidos en TikTok giran en torno a su vida cotidiana: rutinas de maquillaje, elecciones de vestuario y momentos universitarios. Con el crecimiento de su carrera como influencer, también ha comenzado a compartir experiencias en eventos de alto perfil.

A pesar de su éxito, Alix Earle se ha distinguido por mantener una imagen auténtica y cercana, mostrando desde su habitación desordenada hasta la convivencia diaria con sus amigas. Además, se ha consolidado como referente de belleza: su técnica de delineador blanco se volvió viral e inspiró múltiples tutoriales, y muchos de los productos que recomienda suelen agotarse rápidamente en tiendas.