Revisan conveniencia o no de un periodo extraordinario antes de que concluya mayo, informa Monreal

El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, informó que se está revisando si se convoca a un periodo extraordinario antes de que concluya el mes de mayo; “la razón es que es la fecha límite para poder reformar la Constitución Política o la ley en materia electoral”.

En un mensaje a través de sus redes sociales, el legislador explicó que para que se celebre un periodo extraordinario “se requiere que la Comisión Permanente convoque a sesiones extraordinarias”.

Recordó que el Congreso de la Unión está ahora en periodo de receso. “La Comisión Permanente está funcionando, y estamos revisando si convocamos o no antes de la conclusión del mes de mayo”.

Abundó que se reformaría la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Constitución Política en el caso de la elección de jueces magistrados del Poder Judicial de la Federación.

Subrayó que, de ser aprobado un periodo extraordinario, también se abordarían otras materias como seguros y fianzas, buró de crédito, inteligencia artificial y una nueva ley de migración.

“Es decir, materia de legislación la hay y, por eso, estamos revisando con los integrantes de la Permanente y los grupos parlamentarios la conveniencia o no de convocar a un periodo extraordinario”, enfatizó Monreal Ávila.