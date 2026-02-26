Responsable de secuestro pasará 80 años en prisión

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 80 años de prisión, dictada en contra de Erika Aidee C. M., por el delito de secuestro agravado.

El resultado judicial obtenido, fue gracias al material probatorio que presentó el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidio de Mujeres por Razones de Género, y con el que fehacientemente demostró la responsabilidad penal de la acusada.

Las investigaciones ministeriales pudieron establecer que entre las 05:00 y las 07:00 horas del sábado 08 de agosto del año 2022, en el exterior de un domicilio del fraccionamiento Colonial del Sur, Erika Aidee C. M., ordenó la privación de la vida de una mujer de iniciales W. J. G. Z., con quien se utilizó la violencia física para privarla de su libertad, subiéndola a un vehículo, con el fin de causarle daño.

Posteriormente, la trasladaron a un lugar no identificado hasta este momento, en donde realizaron actos de tortura y violencia sexual a la víctima, para luego privarla de la vida, desmembrando su cuerpo y depositando sus extremidades en fecha 09 de agosto del 2022 y 10 de agosto de 2022, en diversos puntos de la ciudad, siendo la causa real de la muerte asfixia por estrangulamiento.

En la audiencia de individualización de sanciones, recibió la sentencia privativa de la libertad que purgará en el Centro de Reinserción Social Femenil número 2, de Ciudad Juárez.

Además, deberá realizar el pago de 1 millón 301 mil 300 pesos por concepto de la reparación del daño.

Con estos resultados, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de llevar ante la justicia a quienes cometen delitos de alto impacto que además de afectar a las víctimas y sus familias, agravian a la sociedad.