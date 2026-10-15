Respalda Joss a Maru por señalamientos en la FGE: “que se investigue y se escuche a las partes”

La presidenta del Congreso del Estado, Joss Vega, dijo respaldar a la gobernadora Maru Campos, quien ayer confirmó que tras el caso de la presunta injerencia de agentes de la CIA, “se abrió la caja de Pandora” y que la actitud del exfiscal César Jáuregui “no se puede perdonar”.

“Creo que la gobernadora tiene más información de la que podemos tener nosotros mismos. Evidentemente, pues ella sabe más de todo el contexto, respaldar lo que dice, por supuesto, nuestra gobernadora. Pero creo que también es importante que se abra el diálogo y se puedan escuchar a todas las partes”, expresó Vega Vargas.

Asimismo, en el tema de la vida interna del Partido Acción Nacional, la diputada panista señaló que “nada más que todos los militantes tengan todos los contextos, toda la información, para que al final del día puedan elegir ya después de que se haga, si va a ser por designación o por encuesta o por alguna elección interna. Puedan tener la mejor información para que tomen la mejor elección para los que vayan a ser nuestros candidatos”.