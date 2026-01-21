Renuncia cuñada de Rubí Enríquez tras denuncia del PAN por presunto nepotismo en el DIF Municipal de Juárez

Rubí Enríquez, titular del DIF Municipal de Ciudad Juárez y esposa de alcalde Cruz Pérez Cuéllar, informó que su cuñada, Erika Prado, renunció a su puesto al interior de ese organismo, luego de la denuncia presentada por el PAN, cuyos dirigentes acusaron prácticas de presunto nepotismo.

A través de redes sociales, Enríquez publicó:

Hoy me duele anunciar la renuncia de una mujer trabajadora, responsable y honesta. Ella no cometió delito ni falta alguna: su contratación fue decisión de la directora de la institución descentralizada, no mía.

Esa oportunidad la obtuvo porque ya desempeñaba otro puesto y, gracias a su entrega y compromiso, se ganó con mérito propio el lugar que ocupaba.

Quiero dejar muy claro que no soy funcionaria y que de mí no dependen las contrataciones. Mi labor en Juárez ha sido siempre por amor, y así lo seguiré haciendo, porque es mi pasión contribuir con las familias de nuestra ciudad.

No se vale que otra mujer ataque a otra sin conocer su trabajo, su compromiso, su historia ni reconocer su crecimiento. Hubiera sido justo que se reconociera su esfuerzo íntegro y ejemplar en lugar de reducirlo a un tema político. Detrás de cada mujer hay una historia de lucha y dignidad que merece respeto.

Agradezco profundamente a Erika Prado Núñez: su entrega, su responsabilidad y su ejemplo permanecerán como huella viva en nuestra comunidad. La verdad y la dignidad siempre nos sostendrán.