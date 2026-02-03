Registró Policía Municipal baja de robo a local comercial sin violencia durante el enero

–Representa una disminución de 43% en comparación con el 2025

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), informa que durante el mes de enero se registraron 20 robos sin violencia, lo que representa una disminución significativa en comparación con el año 2025, cuando se contabilizaron 35 robos en el mismo periodo.

Estos resultados positivos son consecuencia de la estrategia implementada por la Dirección de Seguridad Pública, en donde se incluyeron rondines preventivos en distintos turnos, operativos especiales coordinados dentro de la estrategia interinstitucional, así como Acciones a cargo de la Unidad de Investigación Policial (UIP), de la policía municipal.

En Chihuahua Capital un total de 28 personas fueron detenidas por robo a local sin violencia durante el mes de enero, gracias a la inmediata respuesta de las autoridades.

La Dirección de Seguridad Pública reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de prevención y vigilancia para garantizar la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.