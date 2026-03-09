Regidores del PAN y PRD entregan papa y otros apoyos a habitantes de más de 12 colonias de la ciudad



En el marco de la política de gobierno humanista impulsada por la administración municipal que preside el Alcalde Marco Bonilla, los regidores Félix Martínez e Issac Díaz, del Partido Acción Nacional (PAN), junto con su homólogo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Omar Márquez, han realizado visitas a más de 12 colonias de la ciudad con el objetivo de acercar los programas sociales del municipio a los sectores más vulnerables de la población.

La jornada de apoyo emprendida por los Regidores del H. Ayuntamiento de Chihuahua ha llegado hasta las colonias Valle de la Madrid, Infonavit Nacional, División del Norte, Ladrilleras Sur, Barrio de Londres, Praderas del Sur, UP, Rubio, Miraflores, Paso del Norte y Lienzo Charro y dieron a conocer, que continuarán el recorrido a más colonias en los próximos días.

Durante estas visitas, los regidores han hecho entrega directa de apoyos que incluyen papa, leña, cobijas y despensas, artículos de primera necesidad que benefician directamente a las familias de escasos recursos en esta temporada.

Asimismo, han aprovechado para platicar con los vecinos para conocer las problemáticas que se presentan en sus sectores y darles a conocer los programas que lleva a cabo el Gobierno Municipal.

El regidor Félix Martínez señaló que este tipo de acciones refleja el compromiso de los representantes del Cabildo con los habitantes del municipio: “Venimos a cumplir con nuestra responsabilidad de servir a la ciudadanía de manera directa, llevando los apoyos a quienes más los necesitan, en sus propias colonias.”

Por su parte, el regidor Issac Díaz destacó que los recorridos forman parte de una estrategia permanente de acercamiento: “El gobierno del Alcalde Marco Bonilla tiene muy claro que hay que estar presentes en las colonias, escuchando a la gente y atendiendo sus necesidades con acciones concretas.”

El regidor Omar Márquez, del PRD, subrayó el trabajo conjunto entre fuerzas políticas distintas en beneficio de la ciudadanía: “Más allá de las diferencias partidistas, lo que nos une es el compromiso con las familias chihuahuenses. Esta colaboración es un ejemplo de que podemos trabajar juntos por el bien de nuestra comunidad.”

Los tres regidores confirmaron que los recorridos de apoyo continuarán en las próximas jornadas, abarcando más colonias del municipio, con el propósito de garantizar que los beneficios de los programas sociales de la administración municipal lleguen a todos los rincones de la ciudad.

Esta iniciativa es parte del enfoque humanista de la actual administración, que coloca a las personas en el centro de las decisiones de gobierno y refuerza el vínculo entre los servidores públicos y la comunidad.