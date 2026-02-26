Refuerzan seguridad en Tapalpa ante posible llegada de turistas, tras operativo contra ‘El Mencho’

Tapalpa, Jal. Ante la llegada del fin de semana, cuando miles de turistas llegan a disfrutar de sus calles, comercios y alimentos con atractivo campirano, este municipio recupera de manera acelerada su magia, luego de los días aciagos que se vivieron con el operativo realizado el domingo pasado para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y que desató decenas de actos vandálicos, bloqueos carreteros que incluyeron la quema de vehículos por parte de los grupos delictivos para impedir, infructuosamente, la captura del capo.



Este jueves de manera conjunta miembros del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal Preventiva, instalaron puntos de revisión en distintos puntos carreteros que llevan a Tapalpa, y comunican a municipios y comunidades que estaban bajo el control del CJNG.



Asimismo, los convoyes conformados por autoridades federales y estatales “dispuestos para inhibir actos de violencia o la comisión de delitos en estas comunidades”, ingresaron y recorrieron las calles de Tapalpa.

Foto Víctor Camacho

Durante los patrullajes realizados con personal fuertemente armado a bordo de camionetas pick up, en las que se instalaron ametralladoras Browning para repeler cualquier agresión se pudo observar que algunos adultos y niños de Tapalpa los saludaban a su paso, sin mostrar temor alguno.

El domingo pasado integrantes del CJNG instalaron decenas de bloqueos con vehículos incendiados en diversos puntos de Jalisco –como ocurrió en 20 entidades más–, y cavaron zanjas que impedían el tránsito en las carreteras y caminos.

El estado de Jalisco fue uno de los más afectados por los narcobloqueos, y a cuatro días de ello, durante un recorrido de La Jornada se pudo comprobar que todas las unidades quemadas ya fueron retiradas, los puntos donde cavaron zanjas, estas ya fueron cubiertas, y se instalaron puntos de revisión y vigilancia para impedir nuevas acciones de integrantes del CJNG.