Reforma electoral se debe discutir, representación de minoría principalmente: Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla dio a conocer que ante la Reforma Electoral se tienen que hacer grandes revisiones debido a que hay puntos por discutir en especial la representación de minoría.

En este sentido el líder patronal destacó que desde el año pasado han sido vocales en que esta reforma es muy preocupante, ya que si bien es muy fácil decir que las representaciones de minoría salen un poquito sobrando, no se puede olvidar que los cambios más grandes que se han tenido en la política de México viene a gran medida a las facilidades de estos partidos que están en el poder.

“Morena cuando no era el partido que está en el poder estas representaciones de minoría les dieron voz y voto y es muy preocupante porque si se logrará esta desaparición de minoría pues solamente daría voz a los partidos grandes tendrían voz y socavando la importancia de los otros y seria retroceder” comentó.

Coparmex buscará un acercamiento con el diputado local Cuauhtémoc Estrada esto para ver algunos puntos que encontraron similares a sus opciones, sin embargo, mencionó que hay otros puntos que se deben de discutir.

Espera que este año se lleven a cabo las mesas de diálogo y que incidan en el trabajo cuando el año pasado no se dieron los cambios en las reformas y pasaron, por lo cual es necesario que se tomen en cuenta.