Recuperan AEI y Sedena vehículo Nissan, Kicks con reporte de robo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación en coordinación con personal del Ejército Mexicano, aseguraron un vehículo de la marca Nissan, línea Kicks, modelo 2019 que contaba con reporte de robo.

El informe de agentes ministeriales indica que realizaban un recorrido como parte de las acciones de prevención y disuasión de los delitos, cuando detectaron el vehículo en un camino de terracería atrás del fraccionamiento Mirador de la ciudad de Cuauhtémoc.

Al revisar los números de serie y cotejar la información en las diferentes plataformas de búsqueda, se encontró que dicho vehículo contaba con reporte de robo del día 25 de julio del 2021.

La unidad fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerla a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos para la continuidad de las indagatorias correspondientes.