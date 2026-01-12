Recorre Seguridad Pública Municipal zona oriente como parte de acciones preventivas

Buscan conocer de cerca las necesidades prioritarias de las y los ciudadanos

Como parte de las acciones de prevención y proximidad social, personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) realizó un recorrido por la zona oriente del municipio, con el objetivo de conocer de cerca las necesidades prioritarias de esta área.

Durante el recorrido, los elementos mantuvieron contacto directo con vecinas y vecinos, lo que permitió identificar áreas de oportunidad y reforzar las estrategias de seguridad orientadas a la prevención del delito, así como al fortalecimiento de la tranquilidad en la comunidad.

Por una parte, se compartieron los diferentes servicios con lo que cuenta la dirección de manera gratuita para los chihuahuenses.

Además, se informaron aplicaciones para la seguridad como: Marca el Cambio, en donde puede realizar sus reportes ciudadanos; Cuelga App, para evitar ser víctimas de alguna extorsión; así como Yo Segura, donde parte de la estrategia de Siempre Acompañadas, se brindan alternativas de seguridad para mujeres usuarias del transporte público o realizan recorridos para ir al trabajo o escuela.