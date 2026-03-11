Realiza simulacro de crisis con “tirador activo” en escuela de NCG

• Participaron la Fiscalía General de la República, Bomberos, Cruz Roja y el Ejército Mexicano

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, en conjunto con la Agencia Estatal de Investigación, y Protección Civil, realizaron un simulacro de emergencia orientado a una situación de crisis con “tirador activo”, en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) No. 3, en Nuevo Casas Grandes.

Como parte de la actividad, se evaluó la capacidad de respuesta del personal docente, administrativo, estudiantil y de cuerpos de emergencia, ante una alerta de esta naturaleza.

El simulacro comenzó con la activación de la alerta interna del plantel, en donde el personal previamente designado, simuló la presencia de un tirador activo dentro de las instalaciones del plantel.

El personal del lugar aplicó los protocolos de seguridad, resguardando a los alumnos dentro de las aulas, cerrando puertas, apagando luces y manteniendo silencio mientras se notificaba a las autoridades correspondientes.

Simultáneamente, el personal de la AEI y directivos del plantel, coordinaron la evacuación en espera de la intervención del Grupo de Operaciones Tácticas para reducir la amenaza, dando como resultado una respuesta rápida por parte de los docentes y alumnos al seguir las indicaciones necesarias, con buena comunicación interna y control de tiempos de reacción.

En conclusión, este simulacro permitió reforzar la cultura de prevención y preparación ante situaciones de riesgo, por lo que se recomendó continuar realizando ejercicios periódicos y capacitar al personal para mejorar la coordinación y la respuesta ante emergencias.

Cabe hacer mención que, en este evento, también se contó con la participación de la Fiscalía General de la República, el Cuerpo de Bomberos y la Delegación de la Cruz Roja de NCG y el Ejército Mexicano.