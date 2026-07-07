Realiza AEI Zona Centro 258 operativos y 20 cateos en junio

• Sus agentes también cumplimentaron 146 órdenes de aprehensión, y localizaron a 87 personas con reporte de ausencia

• Se retiraron de las calles casi un kilo de narcóticos y 10 armas de fuego

Oficiales de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, participaron en 258 operativos y 20 cateos, en diversos municipios que atiende, dentro de la jurisdicción.

De igual manera, las y los agentes localizaron a 87 personas que contaban con un reporte de ausencia.

En junio se cumplimentaron 146 órdenes de aprehensión, de las que cuatro corresponden a homicidios y dos a feminicidios, en tanto que se lograron 44 detenciones en flagrancias.

De entre esos hechos, destaca la detención de Celso Hilario L. T. y/o Celso L. T., el día 21, por el delito de homicidio calificado, en perjuicio de un masculino al que presuntamente le quitó la vida el día 19, en la colonia Parque Rotario, y arrojó el cuerpo al canal, prendiéndole fuego.

Asimismo, la captura en flagrancia de Abdel Sebastián Z. A., el 28, por el delito de feminicidio agravado, el cual se puso a disposición de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de Mujeres por Razones de Género, de la Fiscalía de la Mujer Zona Centro.

Otra acción relevante fue el aseguramiento de un arma de fuego corta y una larga, con cargadores y cartuchos, como resultado de los trabajos de investigación en campo, del grupo de Operaciones Tácticas de la AEI Zona Centro.

También se retiraron de las calles 106.1 gramos del narcótico conocido como “cristal”, 36.9 gramos de cocaína, 28.5 gramos de heroína, y 797.2 gramos de cannabis.

En otro rubro, elementos de la AEI Zona Centro aseguraron cuatro armas largas, seis cortas, 11 cargadores, y 33 cartuchos.

Respecto a los vehículos, fueron recuperados 23, 14 de ellos motocicletas, y se aseguraron 36 automotores, los cuales se dividen en 32 automóviles, tres motocicletas y un remolque.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.