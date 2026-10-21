Real Madrid impone su autoridad y mantiene paso perfecto en la Champions League

El Real Madrid venció 4-1 al RB Leipzig con goles de Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé y Diomandé, resultado que le permitió extender su racha perfecta en la Champions League y tomar impulso antes de enfrentar al Barcelona el próximo fin de semana en la Liga española.

Antes del descanso, el Madrid ya había generado peligro con Vinicius Júnior, Kylian Mbappé y el propio Güler, aunque también tuvo que responder a los intentos del Leipzig, que obligó a intervenir a Thibaut Courtois.

El conjunto merengue encontró la ventaja al minuto 43, cuando Bernardo Silva aprovechó una oportunidad dentro del área para abrir el marcador.La segunda anotación llegó al 52′. Güler remató con la izquierda desde corta distancia para ampliar la ventaja, tras una jugada en la que Mbappé participó en la construcción de la ofensiva. El tanto dio tranquilidad al equipo blanco, que encontró espacios para seguir atacando.

Información de Agencia Reforma