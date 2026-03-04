Que hoy llega la reforma electoral-CEN del PAN, al grito de guerra-Manque y Rocío al encuentro con Romero-Blindaje extremo

Por fin, y si no hay arrepentimiento de último minuto como ya ocurrió en días pasados, este mediodía la presidenta Claudia Sheinbaum enviará a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma electoral, esa que los morenistas dicen que será el clímax de la democracia, mientras que quienes se oponen afirman que se trata del último clavo con el que Morena pretende imponerse como partido de Estado, al cooptar más poder y avalar la sobrerrepresentación, entre otras muchas “linduras” con tufo dictatorial. Así que entre que se debate quiénes tiene la razón, por fin hoy los diputados federales conocerán el documento con el que Sheinbaum pretende ir por todas las canicas del sistema electoral, todo esto en el marco de un partido Verde que está al “95 por ciento” en la coincidencia con sus aliados morenos, un PT a disgusto y no se diga del PAN, PRI y MC, cuyos dirigentes y legisladores ya adelantaron que la intención de la Presidenta es regresar a un sistema digno de los años más oscuros, en donde un sólo partido, en este caso Morena, se alce con poder absoluto y absorba el ya de por sí incipiente sistema democrático mexicano… un sistema que les permitió ganar elecciones, pero que como ahora tienen el balón, pretenden llevárselo para blindarse en procesos electorales venideros.

Además, y como ya es de sobra conocido, se trata de la primera reforma constitucional que envía la inquilina de Palacio Nacional que al momento de llegar a la Cámara de origen aún no cuenta con mayoría calificada necesaria para su aprobación, pues los aliados de Morena y que forman parte de la 4T, no están convencidos y muchos menos dispuestos a liquidarse a sí mismos, ya que de aprobarse la iniciativa de reforma electoral como se planteó la semana pasada en la mañanera presidencial, partidos como el Verde y el PT no serían ni la sombra de lo que son ahora, por lo que de ahora en adelante, los del tucán y los petistas tienen en sus manos una decisión que marcará un parteaguas en la vida política del país: o se “suicidan” al continuar su amasiato con Morena, o le ponen un alto a la intención presidencial y guinda de convertirse en un partido de Estado. Vaya paradoja.

******

En ese tenor de lo que implica la reforma electoral para la vida democrática del país, el que ayer acudió a la Cámara de Diputados para reunirse con los integrantes de la bancada panista que coordina Elías Lixa, es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Jorge Romero, el cual platicó largo y tendido con los legisladores federales azules, con quienes acordó que darán batalla en lo que respecta a la discusión que se viene respecto a la mentada iniciativa de reforma electoral que hoy enviará Claudia Sheinbaum a San Lázaro.

Por lo que ahí en el encuentro con el líder nacional panista estuvieron presentes las diputadas federales del PAN que representan a Chihuahua, Manque Granados y Rocío González, las cuales ya se alistan para el debate y están optimistas que una reforma como la que Sheinbaum le encargó crear al comunista Pablo Gómez, no pasará. ¿Tendrán boca de profeta o se vienen sorpresas? El tiempo, el PT y sus intereses políticos, lo dirán…

******

Ya que mencionamos a los panistas, ayer la que anduvo en la ciudad de Cuauhtémoc para reunirse con los liderazgos del Sistema PAN en ese municipio manzanero, es la dirigente estatal Daniela Álvarez, quien se reunió con el alcalde Beto Pérez y con la estructura que el panismo tiene en Cuauhtémoc, en donde se acordó reforzar el trabajo territorial y en los próximos días desplegar recorridos para dar a conocer los logros de la gobernadora Maru Campos, a propósito de su más reciente Informe de Gobierno presentado el domingo pasado. Ese tipo de reuniones, nos dicen, la jefa estatal del PAN las replicará en las principales ciudades del estado en los próximos días, precisamente para darle publicidad al trabajo de Maru al frente del Gobierno del Estado.

******

Ahora sí que vaya, vaya, pero lo que no cabe duda es que más pronto cae un hablador que un cojo, aunque en este caso el susodicho se arrastre y siga hablando. Y es que al exgobernador Javier Corral, actual senador de Morena, que hasta tiene una orden de aprehensión en su contra por presuntos actos de corrupción y aún así se llena la boca de ser puro e impoluto, acusando a otros de ser lo que al parecer él niega, volvió a ser noticia nacional cuando ayer trascendió que su exflamante jefe policíaco, ese que se trajo del sur del país para encabezar la Policía Estatal, Óscar Aparicio Avendaño, es señalado de presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación ahora que está al frente de la seguridad en Chiapas, de donde es originario, acusación que por obvias razones fue negada, pero que ya dejó sembrada la semillita de la duda.

******

Todo se encuentra listo, incluyendo hasta los edificios públicos que ya muestran un blindaje especial, para la marcha por el 8M que se realizará este domingo a las tres de la tarde, y que como ya es costumbre, iniciará en la Glorieta de Pancho Villa para recorrer hacia el sur la avenida Universidad, llegar al Centro y conglomerarse en la Plaza del Ángel. Por lo pronto, edificios públicos como Palacio de Gobierno, la sede de la Presidencia Municipal y del Congreso del Estado ya están casi blindados y estarán listos para salir ilesos durante las protestas, protestas más que legítimas y dignas de una lucha que lejos está de concluir. Sin embargo, el problema es y será como ha ocurrido en las marchas más recientes, que habrá infiltrados que politicen y manchen el movimiento, y ahí es donde las autoridades y las propias mujeres que acuden a marchar en defensa y búsqueda de sus derechos, deberán estar muy atentas y no caer en el juego de la provocación.