PT niega aval a la Reforma Electoral; “aún no existe”, dice Reginaldo Sandoval

El Partido del Trabajo (PT) negó que la reunión que tuvo con la Secretaría de Gobernación signifique su aval a la Reforma Electoral.

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, aclaró que “ni siquiera existe aún” dicha reforma.

Explicó que la reunión entre la dirigencia nacional y legisladores del PT con la secretaria Rosa Icela Rodríguez fue para dialogar y construir un proyecto.

(Es) una iniciativa que apenas se está construyendo. Aún no existe”, refirió.

El diputado petista reconoció que desde el Gobierno federal fueron invitados al diálogo, con lo que “vamos a ver todos los pormenores, las letras chiquitas de la reforma”.

“En este momento no hay iniciativa, solo la voluntad del Gobierno de que seremos escuchados”, insistió.

Las declaraciones de Sandoval ocurren después de que Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo, ratificara el respaldo de la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’ a la Reforma Electoral.

Mediante un comunicado al finalizar la reunión con Rosa Icela Rodríguez, el político informó que “se acordó construir juntos la propuesta para la Reforma Electoral“.