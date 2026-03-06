Presentan FECHAC y CELIDERH novena edición de la convocatoria Emprende por un Cambio Social Novena edición

Con un total de 880,000 pesos en premios y un fortalecimiento de ocho meses para su proyecto

Ciudad Juárez, Chihuahua – Hoy se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la novena edición de la convocatoria “Emprende por un Cambio Social”, en una rueda de prensa realizada en Ciudad Juárez, donde autoridades, representantes de organizaciones aliadas y miembros de la comunidad emprendedora se reunieron para presentar esta nueva etapa del programa que busca impulsar proyectos con impacto social en el estado de Chihuahua.

El evento contó con la participación de David Almeida, Director General de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC); Héber Hermosillo, Director del Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano (CELIDERH); José Jordán, de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad del Municipio de Chihuahua y Guillermo Quintana, Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (SIDE), quienes destacaron la relevancia de este esfuerzo para fortalecer el ecosistema de emprendimiento social en la región.

Durante la presentación, se dieron a conocer los detalles de la convocatoria de la novena edición, que este año integra cuatro categorías:

Visionarios – Proyectos en etapa de idea.

Activos – Proyectos con resultados ya alcanzados.

Zona Serrana – Iniciativas enfocadas en atender problemáticas en la región serrana del Estado.

StartUps en tecnología – Enfocado en emprendimientos tecnológicos con impacto social.

La convocatoria ofrece una bolsa de $880,000 pesos en premios, distribuidos para reconocer a los cuatro ganadores destacados:

1er lugar: $100,000

2do lugar: $70,000

3er lugar: $50,000

Este esquema de premiación busca incentivar el desarrollo de soluciones innovadoras que generen un impacto positivo y contribuya al crecimiento de comunidades en Chihuahua.

Además, en el marco del lanzamiento realizamos la conferencia “El poder de arriesgarse: Emprendimiento e innovación social”, impartida por Francisco López Cira, emprendedor, consultor y especialista en emprendimiento social con amplia trayectoria en innovación y desarrollo organizacional.

Esta conferencia tuvo como objetivo motivar y orientar a los asistentes acerca de las claves para transformar ideas en proyectos que generen cambios reales en sus comunidades, así como inspirar la participación en la nueva convocatoria.

Tras la conferencia principal, los asistentes recibieron una explicación detallada sobre el funcionamiento del programa, los requisitos de participación y el proceso de evaluación que deberán seguir las propuestas inscritas.

Con este lanzamiento, “Emprende por un Cambio Social” continúa consolidándose como una plataforma estratégica para catalizar el talento emprendedor de la región, fortalecer la cultura de innovación y promover soluciones creativas a desafíos sociales relevantes, reforzando alianzas entre el sector público, privado y la sociedad civil para generar un impacto sostenible en Chihuahua.

Héber Hermosillo, Director de Celiderh señaló: “En esta novena edición de la convocatoria buscamos seguir fortaleciendo a quienes están construyendo soluciones para su comunidad, este año la Emprende por un Cambio Social contempla cuatro categorías, en las que se premiarán tres lugares en cada una, con el objetivo de reconocer más iniciativas con impacto social y acompañar a más emprendedoras y emprendedores en el desarrollo de sus proyectos”.

David Almeida, Director General de FECHAC añadió: “En FECHAC desde 2016 impulsamos Emprende por un Cambio Social como una apuesta estratégica por el emprendimiento social. Nació con el objetivo de fortalecer ideas con impacto y convertirlas en proyectos s…