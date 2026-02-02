Presenta SSPE resultados a tres años de asumir la administración del Sistema Penitenciario

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de su titular, Gilberto Loya, dio a conocer una serie de resultados y acciones realizadas en el Sistema Penitenciario, a tres años de haber asumido la administración de los Centros de Reinserción Social (CERESOS) en la entidad, destacando avances en materia de reinserción social, gobernabilidad y seguridad.

Uno de los ejes más relevantes ha sido el impulso a la reinserción social a través del trabajo, ya que actualmente más de 4 mil 900 personas privadas de la libertad (PPL) fueron canalizadas a programas laborales. Tan solo en 2025, 549 PPL fueron capacitadas para el trabajo, lo que suma más de 1,700 personas capacitadas en oficios y habilidades productivas durante los últimos tres años.

En materia educativa, la SSPE fortaleció la reinserción mediante el acceso a la educación formal, logrando que 3,944 PPL se encuentren actualmente cursando estudios que van desde educación básica hasta nivel superior, lo que permitió erradicar el analfabetismo al interior de los centros penitenciarios. A ello se suman los programas culturales y deportivos, donde tan solo en 2025 participaron más de 3,900 PPL en actividades culturales y más de 4,600 en actividades deportivas, contribuyendo a la salud física, la prevención de conflictos y la estabilidad institucional.

Estas acciones se complementaron con el fortalecimiento del personal penitenciario, mediante la incorporación de más de 190 nuevos custodios, la entrega de bono de riesgo y la dotación de más de 2,900 uniformes, como parte del proceso de dignificación de la labor policial. Asimismo, en materia de gobernabilidad, se logró reducir la sobrepoblación penitenciaria del 42% al 11%, fortaleciendo la estabilidad de los CERESOS.

En el contexto de fortalecer al Sistema Penitenciario, el pasado miércoles 28 de enero, se llevó a cabo el traslado de 378 mujeres privadas de la libertad a las nuevas instalaciones del Cereso Femenil de Ciudad Juárez. El operativo se efectuó en colaboración interinstitucional con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, y contó con la participación de más de 90 unidades y más de 650 elementos operativos, así como con aeronaves y la Plataforma Centinela, para garantizar el traslado efectivo.

Finalmente, en estos tres años se realizaron más de 45 mil revisiones interinstitucionales, lo que permitió el aseguramiento de más de 45 mil objetos prohibidos, reduciendo riesgos y garantizando entornos más seguros tanto para el personal como para la población penitenciaria.

Estos resultados forman parte de la estrategia de Seguridad Pública impulsada por Gilberto Loya, titular de la SSPE, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.