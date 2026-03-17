Preparado Bonilla para sesión del Consejo Nacional del PAN; la gente quiere más resultados que discursos

El mandatario capitalino Marco Bonilla dijo estar listo para estar en la reunión del Consejo Nacional del PAN la cual se llevará a cabo el próximo 21 de marzo. Esta será su segunda sesión como integrante de este Consejo.

Explicó que el tema que los convoca el presidente Jorge Romero, es justamente para la aprobación

de las reglas en cada uno de los 17 estados que irán a elección en el 2027. “Aquí, bueno, pues como ustedes saben, ya hubo una mesa, no una mesa de aspirantes convocada por el comité directivo estatal. Estuvimos en la mesa, pues prácticamente todos quienes tenemos algún punto de interés en el proceso del 2027, un consenso en los lineamientos, en las reglas del juego que entiendo si enviaron al comité Eje ejecutivo nacional y estoy pues pendiente si se les hizo alguna modificación o si van a probar cómo se sugirieron por parte del Comité directivo estatal y de los propios aspirantes del PAN”.

Comentó que a nivel estatal, evidentemente lo ha dicho en otras ocasiones, la marca Morena es fuerte, y ha logrado esa fortaleza, pues por supuesto, mucho derivado de los programas sociales, de las becas que en muchas ocasiones pues los servidores de la nación debo decirlo, lo utilizan con tintes políticos y eso ha sido claro, no lo digo yo, hay varias evidencias nacionales al respecto.

“Sin embargo, yo estoy seguro y convencido que el buen trabajo de los gobiernos panistas de Cuauhtémoc, de Delicias, de Camargo, de Parral, Chihuahua, van a prevalecer y que hoy la gente quiere muchos más resultados que discursos”.