Pingüinos con corbata modelan y se roban el espectáculo

En el parque Polarland de Harbin, en el noreste de China, el desfile de pingüinos ‘Taoxue’ ha cautivado a los visitantes, con formaciones temáticas como ‘figuras elegantes’ y ‘pingüinos urbanos chic’. Algunos, ataviados con corbatas y moños como auténticos ‘caballeros polares’, se suman a los populares atractivos de hielo y nieve y ofrecen una experiencia cercana al mundo polar.