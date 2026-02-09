Pingüinos con corbata modelan y se roban el espectáculo

En el parque Polarland de Harbin, en el noreste de China, el desfile de pingüinos ‘Taoxue’ ha cautivado a los visitantes, con formaciones temáticas como ‘figuras elegantes’ y ‘pingüinos urbanos chic’. Algunos, ataviados con corbatas y moños como auténticos ‘caballeros polares’, se suman a los populares atractivos de hielo y nieve y ofrecen una experiencia cercana al mundo polar.
방학이다! 나가서 놀자! 🐧❄
하얼빈(哈爾濱) 극지공원(極地公園) 펭귄들, 오늘 컨디션 최고ㅋㅋ#harbin #penguins🐧 #penguinlove #penguinselfie #winter pic.twitter.com/NROqWReXOo
— 하얼빈Harbin (@amazingmiao001) February 4, 2026