Pasarán 17 años en prisión por tentativa de homicidio contra ministeriales y estatales

• Atentaron contra los elementos que se disponían a ejecutar una orden de cateo

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia de 17 años de prisión, dictada en contra de José Luis G. R., alias “El Sonic” y de Juan Daniel O. A., alias “El Fraustro” por el delito de homicidio en grado de tentativa, cometido a elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

Durante el juicio oral, un agente del Ministerio Público demostró la responsabilidad penal de los acusados en la agresión armada ocurrida el 28 de diciembre del 2024, en el cruce de las calles Moisés Rangel y Ali Chumasero, de la colonia Misión del Portal, en Ciudad Juárez.

De acuerdo a la investigación ministerial, los ahora sentenciados, dispararon armas de fuego en contra de los policías desde la azotea de un domicilio, en el momento en que el inmueble iba a ser cateado por los uniformados.

Hechos por los que José Luis G. R., y de Juan Daniel O. A., fueron detenidos en flagrancia, y tras la resolución judicial en la que se dictó el fallo condenatorio en su contra, en la audiencia de individualización de sanciones, recibieron la sentencia que purgarán en el Cereso número tres.