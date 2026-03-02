Participación de Irán en el Mundial de futbol está en duda

El presidente de la federación iraní de fútbol aseguró desconocer si la selección nacional podrá disputar los partidos del Mundial en Estados Unidos tras el sorpresivo bombardeo estadounidense e israelí contra su país.

“Lo cierto es que, tras este ataque, no podemos esperar que el Mundial se celebre con esperanza”, declaró Mehdi Taj al portal deportivo Varzesh3, mientras Irán intercambiaba ataques con Israel como parte de una guerra cada vez más extensa provocada por el bombardeo.

Los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán continuaron el domingo por segundo día consecutivo tras el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, que sumió en la incertidumbre el futuro de la República Islámica y aumentó el riesgo de inestabilidad regional.

Irán ha quedado en el Grupo G del Mundial y tiene previsto jugar en Los Ángeles, donde se enfrentará a Nueva Zelanda y Bélgica el 15 y el 21 de junio, respectivamente, antes de enfrentarse a Egipto en Seattle el 26 de junio.

Estados Unidos será anfitrión del torneo junto con Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

A los aficionados iraníes ya se les prohibió la entrada a Estados Unidos en la primera iteración de la prohibición de viajes anunciada por la administración Trump.

La FIFA no respondió de inmediato a un correo electrónico de The Associated Press sobre la situación actual de la participación de Irán en el Mundial, pero el sábado afirmó que estaba monitoreando la situación en la región.