Participa alcalde Marco Bonilla en celebración del Séptimo Aniversario de la Guardia Nacional

El alcalde Marco Bonilla participó en la ceremonia de por el Séptimo Aniversario de la Guardia Nacional, donde entregaron reconocimientos por acciones destacadas a los elementos con mejor desempeño en el último año.

La celebración inició con los honores a la bandera en la plaza central del destacamento de la Guardia Nacional ubicado en la colonia Zootecnia y posteriormente un desayuno donde fueron reconocidos a los elementos.

Tanto la gobernadora Maru Campos y el alcalde Marco Bonilla, así como los integrantes del presidium, fueron los encargados de hacer entrega de los reconocimientos a los galardonados que pasaron al frente para recibir el aplauso del resto de sus compañeros.