“Oye Luismi, canta conmigo”: Cristian Castro revela que tiene el teléfono de Luis Miguel y desata polémica

Las recientes presentaciones de Cristian Castro en el Auditorio Nacional no solo destacaron por el lleno total, también provocaron conversación por las declaraciones que el cantante hizo después del espectáculo. Con dos fechas agotadas y cerca de 10 mil asistentes por noche, el intérprete celebró su regreso a la capital con un show cargado de nostalgia y momentos personales.

Sin embargo, el momento que terminó encendiendo las redes ocurrió fuera del escenario, cuando el cantante habló sobre los contactos famosos que guarda en su teléfono y lanzó una frase que muchos interpretaron como una invitación directa a Luis Miguel.

El comentario sobre Luis Miguel que encendió las redes

En un momento relajado tras el concierto, Cristian Castro fue cuestionado sobre las celebridades que tiene en su agenda telefónica. Entre risas y bromas, mencionó a varias figuras del espectáculo internacional.

Fue entonces cuando soltó una frase que provocó sorpresa entre quienes escuchaban la conversación. El cantante aseguró que tiene el contacto de Luis Miguel y que incluso suele bromear con él.

“Tengo el del Luismi, ¿no? Lo molesto… Oye, Luismi, canta conmigo”, dijo entre risas, refiriéndose al apodo con el que muchos fans llaman al intérprete de “La incondicional”.

El comentario generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde varios usuarios comenzaron a imaginar cómo sería una colaboración entre ambos cantantes.

Llamadas en vivo y anécdotas con celebridades

En el mismo encuentro, Cristian Castro decidió mostrar parte de su lista de contactos e intentó comunicarse con algunas personalidades del mundo de la música.

Entre bromas mencionó nombres como J Balvin, Gloria Trevi y Alex Syntek, aunque varias de las llamadas no lograron concretarse. Incluso bromeó sobre intentar contactar a Jennifer Lopez.

Finalmente, el cantante logró comunicarse con Melissa, integrante de Matisse, quien respondió la llamada y le dedicó palabras de admiración. “A Cristian Castro me parece la persona más auténtica, más talentosa… la voz sin duda de Latinoamérica”, expresó.

Un regreso al escenario que desató conversación

Las dos presentaciones en el Auditorio Nacional marcaron un momento especial para el cantante, quien recorrió más de dos décadas de carrera con temas emblemáticos como “No podrás”.

El espectáculo estuvo lleno de recuerdos, agradecimientos y reflexiones personales, especialmente sobre su relación con su familia y su trayectoria musical.

Aunque el concierto fue el centro de la noche, las declaraciones posteriores del artista terminaron ampliando la conversación entre sus seguidores, especialmente por la posibilidad —aunque fuera en tono de broma— de que algún día comparta escenario con Luis Miguel.