¡NYPD al rescate! Policías neoyorquinos rescatan a un águila calva que estaba atrapada en un bloque de hielo

Durante una patrulla por el río Hudson el martes, efectivos policiales de Nueva York lograron salvar a un águila calva. Lo que inicialmente alertó a los agentes fueron los agudos chillidos del animal, al que luego divisaron sobre un bloque de hielo a la deriva.

El ave, que presentaba una herida sangrante en un ala, no opuso resistencia cuando los policías se aproximaron con sumo cuidado para retirarla del hielo. El águila fue llevada a un santuario de vida silvestre para recibir atención.

