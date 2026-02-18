¡NYPD al rescate! Policías neoyorquinos rescatan a un águila calva que estaba atrapada en un bloque de hielo

Durante una patrulla por el río Hudson el martes, efectivos policiales de Nueva York lograron salvar a un águila calva. Lo que inicialmente alertó a los agentes fueron los agudos chillidos del animal, al que luego divisaron sobre un bloque de hielo a la deriva.

Eagle-eyed cops to the rescue. While patrolling the Hudson River earlier this morning, our Harbor Unit officers spotted an injured bald eagle floating on the ice and calling out for help. They acted quickly and brought the bird to safety. pic.twitter.com/AlrdebYFuo — NYPD NEWS (@NYPDnews) February 17, 2026

El ave, que presentaba una herida sangrante en un ala, no opuso resistencia cuando los policías se aproximaron con sumo cuidado para retirarla del hielo. El águila fue llevada a un santuario de vida silvestre para recibir atención.