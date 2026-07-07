Notifica AEI orden de aprehensión por delitos de género a interno del CERESO en NCG

Derivado de una investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Ricardo P. G., por los delitos de tentativa de feminicidio y violencia familiar agravada.

El ordenamiento judicial en contra de la citada persona de 43 años de edad, fue notificado por los agentes ministeriales en el CERESO de Nuevo Casas Grandes, en donde se encuentra interno por diversa causa penal.

Fue puesto a disposición de la Juez de Control del Distrito Judicial Galeana conocedora de la causa penal, para ser llevado a la audiencia en donde un agente del Ministerio Público hará de su conocimiento los hechos que se le atribuyen.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)