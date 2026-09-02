No sé si haya estabilidad mental en ‘Alito’… pero cómo pedirle dignidad al PRI, dice el coordinador del GPMorena

Tras la visita del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, a la ciudad de Chihuahua el domingo pasado, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, dijo que no sabe si haya “estabilidad mental” en ‘Alito’, además de señalar que el Revolucionario Institucional no tiene dignidad.

“Ya no se si haya estabilidad mental en el dirigente del PRI. La narrativa que quiere sostener, me parece que les dio en un inicio, pero ahí se va a mantener. 73 por ciento trae de aprobación la presidenta Claudia Sheinbaum. Si el PRIAN tuviera algo que presumir, algo que informar, por que utilizarían guerra sucia para ello”, manifestó Estrada Sotelo.

El coordinador morenista aseguró que “no tienen un buen gobierno y optan por la guerra sucia. No creo que eso les vaya a generar una victoria, hasta ahí llegan”.

Respecto a lo dicho por ‘Alito’ Moreno de que si los opositores van en bloque contra la 4T, pudieran ganar hasta 12 gubernaturas, Cuauhtémoc Estrada señaló que “a qué le tiras cuando sueñas. No tiene el PRI esa posibilidad. Vean las maromas que se avientan para lograr la alianza en Chihuahua. Mantienen una actitud ya en contra de la dignidad, pero cómo pedirle dignidad al PRI”.