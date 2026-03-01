No hay mexicanos afectados en Medio Oriente: Canciller De la Fuente

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, informó que sostuvo una reunión de trabajo con titulares de las representaciones diplomáticas de México en países de Medio Oriente que actualmente enfrentan circunstancias complejas, con el objetivo de conocer la situación que prevalece en la región y el estado de los connacionales.

El encuentro se realizó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde el día anterior pidió mantener especial atención sobre las condiciones de seguridad de las y los mexicanos en esa zona.

De acuerdo con el canciller, hay aproximadamente siete mil connacionales en países como Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Palestina y Qatar. La mayoría se encuentra en calidad de turistas o en tránsito.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que, hasta el momento, no se tiene reporte de que algún mexicano haya sufrido afectaciones a su integridad física. Indicó que todos se encuentran sanos y salvos y, en su mayoría, en contacto con las embajadas.

Asimismo, explicó que gran parte de los espacios aéreos en la región permanecen cerrados, lo que dificulta el retorno por vía aérea. Ante ello, las representaciones diplomáticas han activado protocolos de evacuación que contemplan alternativas terrestres y marítimas, siempre priorizando condiciones de seguridad.

El canciller reiteró que México mantiene una postura pacifista, basada en los principios constitucionales de solución pacífica de controversias y autodeterminación de los pueblos, y manifestó que el país favorece el diálogo y la diplomacia para alcanzar un cese de hostilidades en la región.

Con información de EFE