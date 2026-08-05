Neutralizan autobús con explosivos antes de la toma de posesión en Colombia

Bogotá. Las autoridades colombianas interceptaron este miércoles un vehículo cargado con explosivos en una de las principales vías del suroeste de Colombia que conecta con Cali, donde tendrá lugar el viernes la jura presidencial del conservador Abelardo de la Espriella.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, detalló en la red social X que la policía “interceptó y neutralizó” de manera controlada un autobús acondicionado con explosivos en la vía Panamericana. La policía aclaró que el vehículo no tenía pasajeros.

El funcionario señaló que las primeras investigaciones apuntan como presunto responsable a la disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comandada por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, uno de los hombres más buscados del país.