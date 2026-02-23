(Narco)Guerra y (narco)terrorismo-Mesa de Seguridad, en alerta constante-Maru reúne a Daniela, Bonilla y Loya-Suspirantes azules en el CabriFest

La caída del Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación abrió la caja de Pandora. El narcoterrorismo que se vivió ayer en prácticamente todas las ciudades jaliscienses y estados vecinos, dejó en claro el poderío del narco, pero también quedó demostrado que cuando el Ejército Mexicano quiere, puede. Acá en Chihuahua, la gobernadora Maru Campos de inmediato ordenó que la Mesa de Seguridad esté en trabajo constante por si la violencia se extiende hasta el norte del país y hoy mismo en Palacio de Gobierno, sus integrantes se reunirán de manera presencial para determinar la estrategia a seguir, y así evitar que la narcoviolencia provocada por el abatimiento del hasta ayer narcotraficante más poderoso del mundo, alcance al estado de Chihuahua.

También se prevé que hoy en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal revele más detalles del operativo que terminó con la captura y posterior muerte del Mencho, lo que derivó en un domingo de terror que muestra la vulnerabilidad de la población civil ante un flagelo que tiene asolado al país y que si no se le combate, amaga con pudrirlo todo. Bien por el Gobierno, aunque tarde se dieron cuenta que los abrazos de AMLO no funcionaron y sólo le dieron más poder a personas desalmadas que sólo saben responder a balazos, sangre y fuego.

******

Un fin de semana muy azul es el que se vivió en calles de Ciudad Juárez y Chihuahua capital, pues a una semana del Informe de Gobierno de Maru Campos, los panistas encabezados por su dirigente estatal Daniela Álvarez y por la propia jefa del Ejecutivo chihuahuense, salieron a las calles a mostrar los logros de Maru al frente del Gobierno del Estado, recorrido en el que las dos estuvieron acompañadas por decenas de militantes y simpatizantes de Acción Nacional, así como por el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, quien viajó a Juárez el sábado para estar con la jefa, además de que ahí también anduvo el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, los cuales apoyaron en el recorrido que los chalecos azules se aventaron en una de las colonias más populares de la fronteriza ciudad.

Lo mismo sucedió acá en la capital del estado ayer domingo, y quienes tomaron las calles fueron el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafa Loera, el cual salió con su gente a repartir el folleto con los logros de la Góber, mientras que en el crucero de Francisco Villa y Juventud hicieron lo mismo el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Alfredo Chávez y el senador Mario Vázquez, y es que si algo han entendido los panistas en los últimos años, es que hay unidad en torno a la figura de la gobernadora Maru Campos.

******

Y si de unidad se trata, el que logró juntar a los suspirantes a la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital es el CabriFest. Al menos así se le denominó a la fiesta de cumpleaños del titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Alan Falomir, la cual se llevó a cabo este sábado que se fue. Y es que ahí coincidieron hasta en fotos juntos los cuatro azules que están en la carrera por la tan añorada candidatura: el fiscal General César Jáuregui, el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafa Loera, el líder de la bancada en el Congreso local, Alfredo Chávez y el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, además de legisladores y funcionarios que le cantaron Las Mañanitas a Falomir, quien como ya le hemos platicado desde hace meses, también iría en busca de algún puesto de elección popular.

******

Para no dejar algo en el tintero de los panistas, los que se reunieron a compartir los sagrados alimentos es la diputada federal Manque Granados y el dirigente municipal del PAN aquí en la capital, César Komaba, los cuales se encontraron en un conocido restaurante que abre las 24 horas del día, precisamente para ponerse de acuerdo en las actividades que los “hijos” de Gómez Morín se aventaron el fin de semana, que fue el de mostrar los logros de la gobernadora Maru Campos a una semana de que rinda su penúltimo Informe. Es así que ayer a Manque le tocó el crucero de la Diana Cazadora, ahí en Ortiz Mena y Mirador, en donde la legisladora, al igual que los antes mencionados, dio a conocer lo realizado por Maru y su administración estatal.

******

El que regresó con las pilas recargadas tras su viaje a Ciudad de México la semana pasada, en donde se reunió con los líderes nacionales del Verde, es precisamente el dirigente estatal del PVEM y diputado local, Octavio Borunda, quien este fin de semana estuvo de gira en la región noroeste de Chihuahua para reunirse con la militancia que el partido del tucán tiene en aquellos lares de la entidad. Es así que Borunda reforzó lazos y presencia territorial en los municipios de Gómez Farías, Janos, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, pues aunque a nivel federal la alianza electoral con Morena sigue firme, en lo local el partido Verde podría aventarse el proceso en solitario, como ya sucedió en el 2024 y en donde salió ganando.