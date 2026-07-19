Mundial 2026 impulsó refrescos y cervezas, pero no logró reactivar el consumo en México

El Mundial impulsó la venta de refrescos, cervezas y botanas, pero su impacto fue limitado en el consumo general de los hogares mexicanos: especialistas

Aunque el Mundial de Fútbol 2026 impulsó categorías como refrescos, cervezas y botanas, su efecto fue limitado y no se tradujo en una recuperación generalizada del consumo en México, de acuerdo con especialistas del sector retail y consumo.

Datos de NielsenIQ (NIQ) muestran que la llamada “Canasta Futbolera”, integrada por refrescos, cervezas y botanas, registró un repunte histórico en los autoservicios durante las primeras cuatro semanas del Mundial.

En la segunda semana del torneo, esta canasta tuvo un crecimiento en valor de 18.0%, frente a un avance de 4.8% del canasto general.

Los refrescos representaron entre 14.4% y 15.3% del valor de la canasta; las cervezas aportaron entre 9.1% y 10.0%, mientras que las botanas registraron crecimientos de entre 9.2% y 11.1 por ciento.

A pesar de las expectativas de que el evento deportivo ayudaría a impulsar el consumo, que se ha mantenido presionado por la inflación y la cautela de los consumidores durante este año, los resultados mostraron un efecto acotado en ciertos productos y canales.

“El super empujón y la reactivación de la economía no sucedió… El consumo sigue estando muy bajo y va a seguir estando muy bajo”, consideró Jorge Quiroga, CEO de TodoRetail, una firma de consultoría de capacitación para el sector retail en México y América Latina.

Otro de los elementos que no cumplió las expectativas fue la llegada masiva de turistas, de ahí que el beneficio para las categorías de bebidas y snacks se concentró principalmente entre los consumidores mexicanos que aprovecharon el torneo como un evento de convivencia.

NielsenIQ, la firma de datos e inteligencia del consumidor, destacó que la justa mundialista no generó la llegada de los millones de turistas esperados, pues México recibió apenas 175,000 visitantes adicionales, de acuerdo con datos del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).

“Durante el Mundial fue mayor la demanda de snacks, de bebidas y de productos para compartir (como quesos especializados, vinos y licores), y creció el consumo del consumidor que disfruta de la Copa, pero no creció el consumo del turismo porque no se cumplió la expectativa de la cantidad de gente que iba a venir”, añadió el directivo de la firma de consultoría de capacitación para el sector retail en México y América Latina.

El Mundial tampoco generó el aumento esperado en la venta de televisores, abundó, pues aunque algunas cadenas de autoservicio y tiendas departamentales reportaron buenos resultados, las ventas quedaron por debajo de las metas previstas.

Efecto transitorio

Para la Economista Principal en BBVA Research, Saidé Salazar, el impulso generado por la Copa del Mundo fue transitorio y heterogéneo, por lo que no se tradujo en un aumento generalizado del gasto de los hogares.

“El comportamiento del gasto en terminales punto de venta durante el segundo trimestre del 2026 indica que este efecto habría sido acotado y heterogéneo sobre el consumo privado, sin traducirse en un repunte generalizado del gasto de los hogares”, explicó.

La especialista destacó que la debilidad del gasto privado durante en el periodo es consistente con un cambio temporal en los patrones de consumo, reflejado en una reducción de las visitas de los consumidores a las tiendas físicas.

Esta tendencia se reflejó en los resultados del Indicador de Consumo Big Data BBVA Research, que cerró junio con una caída mensual de 0.2% en términos reales y ajustados por estacionalidad, así como una disminución de 4.9% frente al mismo mes del año pasado, la quinta baja consecutiva en lo que va del 2026.

Además, el gasto en establecimientos físicos disminuyó 0.9% mensual y un 3.8% interanual.

De acuerdo con estudios de TodoRetail, las tiendas de conveniencia fueron uno de los canales más beneficiados durante la justa mundialista, al registrar un mayor movimiento por compras rápidas durante los partidos.

“Los que más vendieron en el retail formal fueron las tiendas de conveniencia, y los que hicieron su agosto fueron los del comercio informal. Eso no tenemos manera de monitorearlo, pero sabemos que sucedió porque lo vimos y lo verificamos con socios nuestros”, explicó Jorge Quiroga.

Una vez terminado el efecto temporal del torneo, prosiguió, el sector retail seguirá enfrentando a un consumidor más cauteloso, en medio de un entorno con una inflación persistente y un bajo dinamismo económico.