Raúl Rocha Cantú, dueño del 50% de Miss Universe, desmintió versiones de una posible venta del certamen y reafirmó su liderazgo.

El empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, actual dueño del 50% de la franquicia Miss Universe, salió al paso de las versiones que señalan una posible venta del certamen internacional y usó sus redes sociales para desmentir tajantemente los rumores, calificando como “cuentos de hadas” las versiones de un empresario extranjero que habría buscado adquirir la propiedad.

¿Miss Universo está en venta? Raúl Rocha responde a rumores y desata polémica en redes

En un mensaje publicado en sus historias de Instagram, Raúl Rocha afirmó estar cansado de las especulaciones y directamente se dirigió al empresario filipino Chavit Sinsong, quien en días recientes había manifestado su interés en comprar la organización para evitar lo que él describió como un posible “colapso” tras la reciente coronación de Miss Universo 2025.

“Estoy harto de ese tonto ilusorio y de su hija haciendo declaraciones soñando con algo que no podría lograr ni en cien años. Sigue soñando, mis abogados pondrán fin a tus cuentos de hadas”, escribió Rocha.

Raúl Rocha desmiente venta de Miss Universo. (Instagram)

La organización Miss Universo también compartió un comunicado oficial en redes, donde enfatizó que la marca y la propiedad no están en el mercado, destacando su legado de 75 años, su impacto global y su compromiso con la transparencia e integridad del certamen. En el texto se pidió a los medios y al público seguir la información difundida en los canales oficiales para evitar confusiones.

Las versiones sobre una posible venta surgieron después de declaraciones públicas de Sinsong en Filipinas, donde aseguró que tenía conversaciones con exdirectivos de Miss Universo para explorar la compra, y que de concretarse, su hija asumiría la dirección del concurso. Sin embargo, Rocha ha sido enfático en descartar cualquier negociación.

Los rumores se dan en un contexto de polémicas que han rodeado al certamen en los últimos meses, incluidas acusaciones de irregularidades, renuncias de jueces y críticas a la organización tras la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025.

A pesar de ello, Rocha insiste en que la propiedad sigue bajo su control y que el enfoque debe estar en el legado y los valores del concurso.

Raúl Rocha ha aclarado que el negocio de su empresa Soluciones Gasíferas del Sur S.A. C.V ocurrió antes de que él tan siquiera fuera cercano a Miss Universe. (Getty Images)

Raúl Rocha Cantú, el empresario mexicano detrás del 50% de Miss Universo

Raúl Rocha Cantú es un empresario mexicano originario de Monterrey, Nuevo León, con una carrera que abarca múltiples sectores y que lo ha posicionado como una de las figuras más influyentes (y polémicas) del mundo empresarial y del entretenimiento internacional.

Raúl Rocha (HIDELIZA LOZANO GARDUÑO)

Desde muy joven, Rocha se interesó por los negocios y, tras graduarse en Administración de Empresas, tomó las riendas de CYMSA, la empresa del sector industrial familiar, de la cual se convirtió en presidente y director general, impulsando su presencia tanto en México como en mercados internacionales.

A lo largo de su trayectoria ha fundado y encabezado diversas compañías, muchas de ellas agrupadas bajo el paraguas de Legacy Holding Group, el grupo empresarial que concentra inversiones en sectores como energía, gas, aviación privada, tecnología, entretenimiento, hotelería y manufactura.

Raúl Rocha (HIDELIZA LOZANO GARDUÑO)

Entre sus empresas destacan Soluciones Gasíferas del Sur, enfocada al sector energético, y Century Aviation, dedicada a servicios de aviación privada, así como una extensa red de negocios en restauración y entretenimiento.

Uno de los hitos más relevantes en su carrera llegó en 2023, cuando, a través de Legacy Holding Group USA Inc., adquirió el 50 % de la franquicia global de la Miss Universe Organization (MUO), asociándose con la empresaria tailandesa Anne Jakkaphong Jakrajutatip, cabeza de JKN Global Group, para copropietar y dirigir el certamen de belleza más reconocido del mundo.

Desde entonces, Rocha se desempeña como presidente de la organización y ha participado activamente en decisiones estratégicas del certamen

Él es Raúl Rocha, el mexicano que funge como presidente de Miss Universo y quien es acusado por Omar Harfouch. (Getty Images)

Su vinculación con Miss Universo lo ha llevado a representar a la organización en negociaciones, licencias y decisiones estratégicas, incluyendo la producción de eventos regionales, selección de candidatas y expansión de la marca en mercados emergentes.

Gracias a su gestión, la franquicia ha logrado mantener presencia en importantes países de Latinoamérica, fortaleciendo la participación de concursantes y la visibilidad del certamen en la región.

Nawat Itsaragrisil se reunió con Raul Rocha, presidente de la Organización Miss Universe, en Tailandia. (Instagram)

Además de su labor empresarial, Rocha Cantú se ha destacado por su perfil mediático discreto pero firme, interviniendo públicamente únicamente en momentos de relevancia para la organización, como la defensa de la propiedad de Miss Universo frente a rumores de venta o cambios de dirección.