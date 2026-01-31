México seguirá ejerciendo su política de ayuda humanitaria donde sea requerida: De la Fuente

Ciudad de México. México considera inaceptable “que no haya ayuda humanitaria donde sea requerida, cuando algún país del mundo lo requiere”, definió esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, en la reunión plenaria de los diputados de Morena.

Se trata de un mecanismo de política exterior “que vamos a seguir ejerciendo… México hará siempre todo lo que esté a su alcance porque la ayuda humanitaria llegue cuando se necesite, como también lo hemos demostrado ante algunos eventos”, expuso.

En el contexto de la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a países que envíen petróleo a Cuba, De la Fuente resaltó ante los legisladores que la ayuda humanitaria distingue a México, incluso en situaciones complejas en territorio nacional.

En días recientes, para informar el envío de crudo mexicano a ese país, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que se trata de una decisión de carácter soberano y también por razones humanitarias, y que el país ha sido solidario.

Este sábado, De la Fuente abundó: “La ayuda humanitaria siempre ha sido la primera instancia de la Presidenta y los primeros en llegar. Eso que nos ocurre en México y que nos ayuda, queremos que ocurra en todos lados”.

Durante una participación de más de 30 minutos, en el auditorio Aurora Jiménez, de la Cámara de Diputados, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores también negó que México intervenga en la política interna de Estados. “Es falso”, resaltó.

Dijo que, ante la situación de acoso que viven muchos mexicanos que residen y trabajan en ese país, los 53 consulados realizan un trabajo de apoyo diplomático y jurídico.

“Ahora, cuando esos mecanismos cuidadosos, respetuosos, de defensa de sus derechos, se desvirtúan y se nos quiere acusar por voces privadas -debo decir, no oficiales- de que nuestros consulados están alentando incursiones en asuntos internos, de política interna de alguna comunidad o de otro país, por supuesto que salimos a negarlo.

“Es falso, nuestros consulados atienden a nuestros paisanos, protegen sus derechos, pero no intervienen en política interna ni de los Estados Unidos ni de ningún otro país. Somos respetuosos de nuestros principios constitucionales, no intervenimos. Entonces, que no se nos acuse, no lo vamos a permitir”, expresó.

También resaltó que, en la relación con Estados Unidos en materia migratoria, de combate al tráfico de fentanilo y de armas desde ese país a México es de responsabilidad compartida.

“A ver, aquí los temas nos atañen a ambos, y cada quien tiene que asumir la parte que le corresponde. Responsabilidad compartida y diferencial. Colaboración, con mucho gusto, coordinación, muy necesaria, pero sin subordinación”, expuso.

Además, planteó que uno de los principios que definen la relación “y está clarísimamente definido y es absolutamente intocable” es el “respeto irrestricto a la soberanía y a nuestra integridad territorial”.

De la Fuente defendió que México mantiene líneas diplomáticas que son de mucho orgullo, que “a veces tienen costo, pero que vamos a mantener”, como el derecho de asilo por razones políticas e hizo referencia al caso de Betssy Chávez.

“Por eso tomamos la decisión de, por instrucciones de la Presidenta, concederle asilo a quien fuera la presidenta del Consejo de Ministros de Perú, que entró en esa calidad a nuestra Presidencia y después el gobierno de Perú, unilateralmente decidió romper relaciones con México”, señaló.

Informó que, en este tema, la posición del país se mantendrá firme, porque “nos asiste el derecho y vamos a lograr el salvoconducto para que reciba el trato que se merece de acuerdo a los tratados. Entonces tenemos mucha claridad y con esto podemos ser firmes”.

Antes, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, dijo que, si bien la relación por parte del Congreso con la Secretaría de Relaciones Exteriores es del Senado, pidió a De la Fuente acudir a la plenaria de los diputados, en el contexto de la amenaza de Estados Unidos a países que envíen petróleo a Cuba.

“Le pedí que viniera, obviamente con la autorización de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque el momento que vive el país no distingue cámaras”.

El momento político “nos compromete y como representantes populares es importante que conozcamos su punto de vista, las negociaciones que lleva a cabo todavía ayer con el secretario (de Estado, Marco) Rubio; la presidenta le pidió intervenir frente a este documento público que ya se dio a conocer por el presidente Trump de restringir toda ayuda humanitaria al país hermano Cuba”.