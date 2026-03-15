México evacúa a más de mil connacionales de Medio Oriente

El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión con titulares de embajadas y encargados de negocios de México en Medio Oriente para dar seguimiento a las condiciones de seguridad y fortalecer la protección de los ciudadanos mexicanos que permanecen en la región.

Durante el encuentro se informó que mil 240 connacionales han sido evacuados, en su mayoría turistas que solicitaron asistencia y que se encontraban en países como Emiratos Árabes Unidos, Israel, Bahréin, Líbano, Arabia Saudita, Jordania, Irán y Catar.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) subrayó que la prioridad es garantizar la seguridad de los mexicanos en el exterior y del personal diplomático que opera en la zona.

“El fortalecimiento de las medidas de seguridad seguirá siendo la prioridad de la asistencia consular. Salvaguardar la integridad física de nuestras y nuestros connacionales, así como del personal de nuestras representaciones”, señaló.

De la Fuente también pidió a las embajadas redoblar esfuerzos, mantener comunicación constante con las autoridades locales y con las cancillerías de cada país, ante el contexto de tensión en Medio Oriente.

Con información de López Dóriga