Mayoría ciudadana demanda elegir a plurinominales y reducir costo de elecciones: Sheinbaum

Zapopan, Jal. Por si “alguien tenía alguna duda de que estamos respondiendo a la demanda ciudadana” con la iniciativa de reforma electoral, encuestas reflejan que más de 80 por ciento de las personas están a favor de que se elijan por voto ciudadano las listas plurinominales, baje el costo de las elecciones y el presupuesto para partidos políticos e Instituto Nacional Electoral, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Detalló que 87 por ciento están por la supervisión del dinero que se usa en campañas; 85 por ciento, por reducir los sueldos y bonos de altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral; que se elijan todos los cargos, incluidos plurinominales, 83 por ciento y por reducir el dinero público que reciben partidos y autoridades electorales, 82 por ciento.

También dijo que ocho de cada diez están por eliminar la relección en todos los cargos de elección popular y por prohibir el nepotismo.

En la misma proporción, los ciudadanos están por regular el uso de inteligencia artificial y prohibir cuentas falsas o bots en campañas electorales, así como reducir el número de regidurías en ayuntamientos y alcaldías.

Lo mismo, reducir el tiempo que partidos y candidatos pueden usar en radio y televisión, facilitar el voto de los mexicanos que viven en el extranjero.

Por el uso de voto electrónico en consultas populares, 65 por ciento y eliminar el PREP, 63 por ciento.

A su vez, aunque dijo que no tiene participación sobre la reforma electoral, el gobernador emecista, Pablo Lemus, se pronunció por el diálogo y la participación, cuando se pidió su opinión sobre la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

-¿Le pediría a los legisladores del estado que analicen la propuesta?

-No, yo no bajo línea. Simplemente respeto todas las voces; México lo que requiere es una mayor participación ciudadana. Yo creo que en eso estamos de acuerdo todos.