Masa de aire ártico envuelve al estado de Chihuahua; prevén lunes gélido, con máxima de 11°C en la capital

La masa de aire ártico asociada al sistema frontal 30, mantendrá ambiente frío y bancos de niebla sobre entidades del norte, centro, oriente y sureste del país; así como ambiente muy frío a gélido en zonas serranas de la Mesa del Norte.

🧊¡Extrema precauciones! Desde el lunes 26 y hasta el jueves 29 de enero, se esperan #Temperaturas mínimas de hasta menos -15 grados #Celsius en zonas serranas de #Chihuahua, #Durango y #Coahuila. Consulta más detalles del #Pronóstico de temperaturas mínimas en las imágenes. ⤵️ pic.twitter.com/aQKMqpoMiI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 26, 2026

Por la mañana, ambiente frío a muy frío en la región, y ambiente gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Durante la tarde, ambiente fresco a templado. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí.