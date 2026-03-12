Más que mostrar ruptura, rechazo a reforma electoral por parte del PVEM y PT demostró responsabilidad: Presidente del Congreso

Guillermo Ramírez, presidente del Congreso del Estado, destacó la responsabilidad de los diputados federales del partido Verde y del PT que decidieron votar en contra de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que impidió que el dictamen alcanzara la mayoría calificada.

“Yo más que señalar ruptura, lo que señalo es responsabilidad de los diputados en el sentido de estudiar, analizar una reforma de esa magnitud en donde se requiere un estudio profundo, en donde se va a reformar y se va a tratar de legislar en materia democrática del país”, afirmó Ramírez Gutiérrez.

El presidente del Poder Legislativo explicó que este tipo de reformas “requieren de mucho estudio, de mucha dedicación y de actuar con mucha responsabilidad. Si se hubieran tomado en cuenta a todas las fracciones políticas y a toda la ciudadanía, quizá hubiera sido distinto”.

En el caso del Plan B que alista la presidenta Claudia Sheinbaum, el diputado Guillermo Ramírez señaló que “estaremos pendientes de cómo se vienen las reformas. Todas las reformas necesitan pasar por un proceso legislativo normal. Estaremos pendientes de que se presente el documento y en ese momento estaremos dando nuestros análisis correspondientes”.